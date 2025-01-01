В 49 группах детсадов Прикамья объявлен карантин из-за вспышки ОРВИ Заболеваемость за неделю снизилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в отдельных детских коллективах Пермского края, на прошлой неделе временно приостановился образовательный процесс в 49 группах 31 дошкольного учреждения, об этом сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве информировали, что за неделю заболеваемость ОРВИ в регионе сократилась на 17,7%, а число привитых от гриппа превысило 1 млн человек.

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнили, что вакцинация против гриппа — наиболее эффективный способ защиты от заболевания. Также медики рекомендуют в эпидсезон регулярно и тщательно мыть руки, избегать переохлаждения, обеспечивать регулярное проветривание помещений, ограничить контакты с людьми, у которых есть симптомы простудных заболеваний, соблюдать правила «респираторного этикета»: здоровым не трогать руками нос, рот и глаза, больным избегать посещения общественных мест без медицинских масок, кашлять и чихать в носовые платки (желательно одноразовые), а при их отсутствии — в сгиб локтя.

