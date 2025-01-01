В аэропорту Перми на два часа задержан вылет рейса в Москву Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В аэропорту Перми рейс СУ 1395 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Пермь—Москва задерживается на два часа. Такие данные опубликованы на онлайн-табло Большого Савино.

Самолёт Airbus, который должен был вылететь 5 ноября в московский аэропорт Шереметьево в 8:30 утра, перенесён на 10:30 по пермскому времени. На текущий момент статус рейса в онлайн-табло указан как «Идёт посадка». Причины задержки не уточняются. Рейс СУ 1394 прибыл в Пермь по расписанию — в начале перового ночи 5 ноября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что авиарейс Махачкала—Пермь авиакомпании «Азимут» задержан из-за столкновения самолёта с птицей. Инцидент произошёл при посадке самолёта Superjet в воздушную гавань столицы Республики Дагестан. Спустя время судно осмотрели специалисты и допустили его к выполнению полёта.

