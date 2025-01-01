Рейс из Махачкалы в Пермь задержан из-за столкновения борта с птицей Самолёт прилетит с задержкой в пять часов Поделиться Твитнуть

Авиарейс Махачкала-Пермь авиакомпании «Азимут» задержан из-за столкновения самолёта с птицей. Как сообщили пассажиры рейса изданию «Коммерсант-Прикамье», инцидент произошёл при посадке самолёта Superjet в воздушную гавань столицы Республики Дагестан.

Спустя время судно осмотрели специалисты и допустили его к выполнению полёта. Сейчас для этого готовятся необходимые документы.





Согласно информации с онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, рейс A4 4027 из Махачкалы ожидался в 14:25 4 ноября, но его прибытие перенесли на 19:25.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что, согласно информации, опубликованной в telegram-канале Aviaincident, 10 октября около половины седьмого утра самолёт авиакомпании «Победа» не смог вылететь из Перми в Москву из-за возникших неполадок технического характера.

