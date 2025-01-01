Самолёт не смог вылететь из Перми в Москву из-за технической неисправности Инцидент произошёл 10 октября Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

Twitter

Согласно информации, опубликованной в telegram-канале Aviaincident, 10 октября около половины седьмого утра самолёт авиакомпании «Победа» не смог вылететь из Перми в Москву из-за возникших неполадок технического характера.

«На исполнительном старте ВПП21 экипаж доложил о неисправности антиюзовой системы и зарулил на стоянку», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что речь идёт о самолёте Boeing 738 с регистрационным номером RA-73229, выполнявшим рейс PBD434 во Внуково.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о другом происшествии с самолётом в Перми. Экипаж воздушного судна Bombardier, выполнявшего рейс №542 Пермь—Казань, доложил об отказе метеолокатора. Пилоты приняли решение отложить взлёт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.