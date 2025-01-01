Экипаж направлявшегося из Перми в Казань самолёта отложил взлёт из-за отказа метеолокатора Поделиться Твитнуть

Как сообщил Telegram-канал Aviaincident, 27 августа, уже находясь на взлётно-посадочной полосе Большого Савино, экипаж воздушного судна Bombardier, выполнявшего рейс №542 Пермь—Казань, доложил об отказе метеолокатора. Пилоты приняли решение отложить взлёт и зарулить на стоянку.

В сообщении говорилось, что в это время в районе аэропорта была гроза и шёл дождь.

Эксплуатант самолёта авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в аэропорту Усинска (Республика Коми) самолёт рейса UVT240, направлявшийся в Пермь, был вынужден прекратить разгон для взлёта из-за опасности столкновения с птицами. Командир экипажа остановил взлёт и вернулся на стоянку, где специалисты провели технический осмотр воздушного судна.

