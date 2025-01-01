Направлявшийся в Пермь самолёт прервал рейс из-за угрозы столкновения с птицами
В аэропорту Усинска (Республика Коми) самолёт рейса UVT240, направлявшийся в Пермь, был вынужден прекратить разгон для взлёта из-за опасности столкновения с птицами, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Всё случилось 24 июля около 10 утра. Командир экипажа остановил взлёт и вернулся на стоянку, где специалисты провели технический осмотр воздушного судна.
Повреждений не выявлено. Также не было обнаружено следов птиц на взлетно-посадочной полосе. После этого рейс был продолжен.
Ранее «Новый компаньон» писал о задержке рейса из Перми в Минск и отмене рейса в Москву, произошедших 29 июля в пермском аэропорту Большое Савино.
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