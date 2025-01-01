В аэропорту Перми 29 июля произошли новые задержки и отмены рейсов Самолёт из Минска задерживается на 5 часов Поделиться Твитнуть

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Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 29 июля произошли новые сбои в расписании. Ввиду позднего прибытия в Пермь, во вторник с опозданием от часа до трёх вылетели самолёты в Анталью, Москву и Санкт-Петербург.

Также на 5 час. 15 мин. задержан прилёт рейса 1106 из Минска, в Перми его ждут только в 16:45. Соответственно обратный вылет в столицу Беларуси задержан до 17:45.

Не обошлось без отмен: рейсы «Аэрофлота» СУ 1200 Москва—Пермь и СУ 1201 Пермь—Москва не состоятся.

Ранее сообщалось, что в «Аэрофлоте» 28 июля произошёл сбой из-за масштабной кибератаки на внутреннюю IT-систему авиакомпании. Ответственность за неё взяли на себя две хакерские группы. По их заявлениям, кибератака привела к уничтожению приблизительно 7 тыс. физических и виртуальных серверов. Накануне «Аэрофлот» отменил десятки рейсов по всей стране, включая Пермь.

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