В Перми отменён ещё один рейс «Аэрофлота» в Москву Не вылетит в краевой центр и самолет из Шереметьево Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ещё один рейс авиакомпании «Аэрофлот» СУ 1203 из Перми в Москву отменён. Он планировался к отправлению в 16:00. Не прилетит в Пермь и рейс СУ 1202 из Шереметьево.

Кроме того, из-за задержки столичного рейса СУ1200 на три с половиной часа отложен вылет рейса СУ 1201 в направлении столицы. Вместо запланированного вылета в 13:30 отправление перенесено на 17:00.

Ранее сообщалось об отмене рейсов этой авиакомпании СУ1204/СУ1205 Москва—Пермь и Пермь—Москва.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о возникшем сбое в своей информационной системе, что повлекло за собой задержки и отмены авиарейсов. Причины сбоя не называются.

Согласно информации, опубликованной порталом avia.pro, сбой произошёл из-за масштабной кибератаки на внутреннюю IT-систему авиакомпании «Аэрофлот». Ответственность за неё будто бы взяли на себя две хакерские группы. По их заявлениям, кибератака привела к уничтожению приблизительно 7 тыс. физических и виртуальных серверов. Хакеры утверждают, что им удалось получить несанкционированный доступ ко всем ключевым корпоративным системам и персональным компьютерам сотрудников, включая устройства, используемые высшим руководством компании.

В настоящее время авиакомпания воздерживается от предоставления детальных комментариев относительно масштаба нанесенного ущерба и текущего состояния своей IT-инфраструктуры.

Развитие ситуации продолжается, и ожидаются официальные заявления со стороны представителей «Аэрофлота» и правоохранительных органов.

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