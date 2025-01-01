Стала известна причина отмены авиарейса Пермь—Москва 28 июля Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сбое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с техническим сбоем в информационных системах авиакомпания «Аэрофлот» объявила об изменениях в расписании полетов, включая отмены и переносы рейсов. В частности, как уже писал «Новый компаньон», были отменены рейсы этой авиакомпании СУ1204/СУ1205 по маршруту Москва—Пермь и Пермь—Москва 28 июля.

Пассажирам предоставляется возможность вернуть деньги за билеты или перенести вылет на другую дату.

Представители компании подчеркнули, что прилагаются все усилия для скорейшего восстановления штатной работы систем и минимизации негативного влияния на выполнение запланированных полетов.

По информации, предоставленной «Аэрофлотом», в понедельник было отменено 42 пары рейсов в/из Москвы.

Кроме Перми, отменены рейсы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск и другие города.

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