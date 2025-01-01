В пермском аэропорту задерживают и отменяют рейсы Не состоится вечерний перелёт в Шереметьево Поделиться Твитнуть

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В понедельник, 28 июля, на электронном табло пермского аэропорта Большое Савино появилась информация о переносах времени вылета и об отмене ряда авиарейсов.

В частности, рейс U6 1559, направляющийся из Перми в Анталью, задерживается на пять часов. Вместо запланированного отправления в 7:20 утра, вылет перенесен на 12:30. Причиной задержки названо позднее прибытие воздушного судна из Турции. Ожидаемое время прилёта рейса U6 1560 в Большое Савино — 11:36.

Кроме того, стало известно об отмене вечернего рейса «Аэрофлота» СУ 1205, следующего из Перми в Москву. Вылет самолета, который должен был доставить пассажиров в московский аэропорт Шереметьево в 23:05, отменён.

Сегодня же с опозданием от полутора до пяти часов вылетели рейсы из Перми в Махачкалу, Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Причина — позднее прибытие самолётов.

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