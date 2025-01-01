В Пермском крае похоронили участника СВО Рината Маматова Ему было 45 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского округа

В Барде в последний путь проводили участника СВО Рината Маматова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне боевых действий. Об этом сообщили в администрации Бардымского округа на официальной странице в соцсетях.

Ринат Маматов родился 2 сентября 1980 года в Барде. Там же окончил среднюю школу №2, после чего поступил в Бардымский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж». С 1998 по 2000 год проходил срочную службу.

Фото: администрация Бардымского округа

Мужчина погиб при выполнении задач специальной военной операции в возрасте 45 лет. Обстоятельства его смерти не уточняются. В администрации принесли соболезнования родным и близким погибшего солдата. У него остался сын.

Фото: администрация Бардымского округа

Как ранее писал «Новый компаньон», в СВО погиб другой житель Бардымского округа — многодетный отец из д. Сюзань Денис Ахмаров. В октябре 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и уехал в зону боевых действий. Обстоятельства его гибели не уточняются. У мужчины остались две дочери и два сына.

