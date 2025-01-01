В Прикамье простились с многодетным участником СВО Денисом Ахмаровым У него остались два сына и две дочери Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского муниципального округа

В д.Сюзянь Бардымского округа проводили в последний путь рядового участника СВО Дениса Ахмарова. Он погибшего при исполнении воинского долга в зоне боевых действий спецоперации. Об этом сообщили в местной администрации.

Денис Ахмаров родился 26 мая 1981 года в д.Сюзянь. Он окончил Брюзлинскую основную школу, а затем 9-10 классы в Сарашевской общеобразовательной школе. В 2001 году молодой человек уехал в Нижневартовск, где женился и работал в нефтяной компании мастером, а после ведущим супервайзером.

В октябре 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и уехал на СВО. Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются, но после смерти у него остались два сына и две дочери.

Фото: администрация Бардымского муниципального округа

Как сообщили в администрации Бардымского округа, он погиб, выполняя боевое задание. Почтить его память пришли родные, друзья и знакомые.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.