Прожиточный минимум в Пермском крае вырастет до 17,4 тысячи рублей Власти установили величину прожиточного минимума на 2026 год

Константин Долгановский

Правительство Пермского края утвердило величину прожиточного минимума в регионе на 2026 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте краевой администрации.

Так, в 2026 году размер прожиточного минимума на душу населения составит 17 424 руб. (+1 110 руб. к 2025 году). Для трудоспособного населения он повысится на 1 210 руб. (до 18 992 руб.), для пенсионеров — до 14 985 руб. (+955 руб.), а для детей — 16 901 руб. (+1 076 руб.).





Постановление вступит в силу с 1 января и будет действительно до 31 декабря 2026 года.





текущем году прожиточный минимум на душу населения равен 16 314 руб. Показатель за год увеличился на 2 тыс. руб.





Напомним, прожиточный минимум помогает определить уровень нуждаемости населения, на его основе рассчитывают и назначают соцвыплаты. С помощью увеличения прожиточного минимума также растут пособия и выплаты.

