Пермский НОЦ и компания из Омана договорились о сотрудничестве в сфере энергетики Подписано соглашение о совместной подготовке кадров для отрасли

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В рамках международной выставки-конференции ADIPEC 2025, посвящённой нефтегазовой и нефтехимической индустрии, состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Пермским научно-образовательным центром (НОЦ) и компанией PRINCIPLE OF CHANGE LLC (Оман). Подписание документа проходило при участии губернатора Пермского края, Дмитрия Махонина.

«Провели рабочую встречу с министром нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн Мохаммедом бен Мубараком бен Даином. Обсудили развитие промышленной кооперации наших предприятий и возможности по совместным проектам. Сотрудничество с Бахрейном позволит нам выйти на другие страны Персидского залива», — сообщил в своём телеграм-канале глава Прикамья.

Соглашение между Пермским НОЦ и компанией из Омана нацелено на налаживание партнерских связей и укрепление долговременного и результативного сотрудничества в области решения экологических, технологических и образовательных вопросов, актуальных как для Пермского края, так и для России в целом.

В рамках соглашения запланирована совместная работа по совершенствованию профессиональных навыков специалистов, занятых в энергетической отрасли. Пермский НОЦ уже разработал ряд программ для повышения квалификации, направленных на развитие кадрового резерва в энергетике. Кроме того, научно-образовательный центр готов к разработке специализированных образовательных курсов, адаптированных под конкретные запросы клиентов.

По словам руководителя Пермского НОЦ Павла Илюшина, прогресс в науке и образовании — это определяющий фактор для выхода на международные рынки. На высшем уровне отмечается необходимость интеграции российских научных разработок в мировую научную среду и создания системы образования, отвечающей современным требованиям рынка труда.

Это сотрудничество откроет новые перспективы для наших экспертов во всем мире, а совместные усилия внесут вклад в развитие образования и совершенствование передовых экологических технологий, отметил он.

Пермский НОЦ входит в число трех лучших в стране. Ежегодно им разрабатывается и передается для внедрения на промышленные предприятия свыше 100 конкурентоспособных технологий. НОЦ эффективно координирует взаимодействие ведущих университетов и промышленных предприятий для решения актуальных технологических задач. В прошлом году он получил статус научно-производственного центра в области развития беспилотных авиационных систем (БАС).

