В Перми в реестре аварийных домов под снос остаются 635 зданий Больше всего объектов находится в Кировском районе

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в управлении жилищных отношений администрации Перми, на 1 октября в реестре аварийных домов, подлежащих сносу, числится 635 объектов.

Больше всего «авариек» расположены в Кировском (153), Орджоникидзевском (131) и Свердловском (119) районах города. Менее всего таких домов в Дзержинском (82), Мотовилихинском (74), Индустриальном (59) и Ленинском (17) районах.

Напомним, с 2019 по 2024 год в Перми действовала региональная программа по расселению граждан из аварийного жилого фонда. В результате реализации этой программы в столице Прикамья было освобождено от аварийного жилья более 122 тыс. кв. м, и около 11 тыс. человек получили новые квартиры или денежную компенсацию.

Для осуществления переселения граждан из аварийного жилья в последние годы были также построены и введены в эксплуатацию четыре многоквартирных муниципальных дома по ул. Чайковского, 11 и ул. Маяковского, 54 и 57, а также по ул. Нейвинской, 5.

