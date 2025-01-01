В Перми из аварийного жилья расселили 11 тысяч человек Жителям столицы Прикамья предоставили новое жильё или денежную компенсацию Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми завершилась программа расселения аварийного жилья, действовавшая до 30 июня. Она была утверждена краевым правительством на период 2019-2024 годов. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми.

В рамках этой программы расселено свыше 122 тыс. кв. м аварийного жилья. Около 11 тыс.граждан получили новое жилье или денежную компенсацию.

В регионе стартовала новая программа расселения на 2025-2031 годы. Она коснется жилых домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Консультации по вопросам расселения доступны в управлении жилищных отношений по адресу: ул. Максима Горького, 18. Телефоны для справок: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

