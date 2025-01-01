ГИБДД Перми усилит контроль за дорожным движением в праздники
В выходные праздничные дни Госавтоинспекция Перми усилит контроль за дорожным движением. Об этом ведомство сообщило в своих социальных сетях.
В частности, сотрудники ГИБДД будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, выявлять нетрезвых водителей и предупреждать ДТП с их участием.
Пермяков также попросили сообщать о случаях нетрезвого вождения в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.
