ГИБДД Перми усилит контроль за дорожным движением в праздники В частности, будут выявлять нетрезвых водителей Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Автодор"

В выходные праздничные дни Госавтоинспекция Перми усилит контроль за дорожным движением. Об этом ведомство сообщило в своих социальных сетях.

В частности, сотрудники ГИБДД будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, выявлять нетрезвых водителей и предупреждать ДТП с их участием.

Пермяков также попросили сообщать о случаях нетрезвого вождения в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что в министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Плехановском тракте в Прикамье.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.