В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Плехановском тракте в Прикамье

Фото: Информационный центр СК России

На Плехановском тракте, недалеко от поворота на деревню Полетаево, 31 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека — двое взрослых и ребёнок. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Как пишет издание « Пятница» , все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Один из взрослых отказался от госпитализации, тогда как второй взрослый и 12-летняя девочка продолжают лечение в стационаре. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.





Авария произошла около 18:00. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. Среди пострадавших — мужчины 1986 и 2001 годов рождения и несовершеннолетняя девочка.

