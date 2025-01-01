В жёстком ДТП в Прикамье травмы получила 12-летняя девочка Поделиться Твитнуть

фото поисково-спасательной службы Кунгурского округа

Вечером 31 октября в Пермском крае произошла серьёзная авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщили представители поисково-спасательной службы Кунгурского округа.

Уточняется, что инцидент произошёл около 18:00 на Плехановском тракте, недалеко от поворота на д. Полетаево. По данным ЕДДС округа, на место происшествия сразу же прибыли спасатели из группы оперативного реагирования № 8.

Прибыв на место ДТП, спасатели стабилизировали автомобили и обеспечили их безопасность. В результате аварии пострадали три человека.

Как сообщили в поисково-спасательной службе, среди них оказались двое мужчин 1986 и 2001 г.р., а также 12-летняя девочка.

В ГИБДД Прикамья сообщение об аварии пока не прокомментировали.

