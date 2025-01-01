Прокуратура Прикамья обнаружила нарушения при заключении соцконтрактов с предпринимателями Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края провела проверку деятельности Министерства труда и социального развития региона по предоставлению финансовой поддержки предпринимателям в рамках социальных контрактов и обнаружила процедуры принятия решений территориальными управлениями министерства.

В частности установлено, что при рассмотрении заявок на заключение социальных контрактов не продлевался и не приостанавливался срок их рассмотрения, если для этого имелись основания. Это лишало заявителей возможности доработать или скорректировать бизнес-планы, а также предоставить недостающие документы, такие как справки о доходах, составе семьи, прохождении обучения и др.

По результатам проверки прокуратура края направила представление региональному министру труда и социального развития. Устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного органа.

Социальный контракт с предпринимателями представляет собой соглашение между органами социальной защиты и будущим или действующим предпринимателем. В этом договоре чётко прописываются обязательства сторон, сумма финансовой помощи и цели её использования. Основная цель такого контракта — поддержка человека в достижении стабильного дохода, например через открытие собственного бизнеса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.