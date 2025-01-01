Квадратный метр нового жилья в Пермском крае достиг в цене 145,5 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На первичном рынке недвижимости Пермского края в третьем квартале 2025 года по сравнению с четвёртым кварталом 2024 года стоимость 1 кв. м жилья общей площади увеличилась в среднем на 5,7%, на вторичном рынке — на 11,3%. Об этом сообщили в Пермьстате.

В среднем по итогам третьего квартала текущего года на первичном рынке квадратный метр достиг 145 468 руб. (в 2024-м — 129 961 руб.), а на вторичном — 127 241 руб. (в 2024-м — 102 241 руб.).

Если брать новое элитное жильё, то по итогам третьего квартала 2025 года цена квадратного метра в нём достигла 189 760 руб., а во «вторичке» 186 898 руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за первые девять месяцев 2025 года в Пермском крае введено в строй жилья, суммарная площадь которого достигла 1 328,1 тыс. кв. м. Этот показатель на 7,8% превышает объём жилья, сданного за аналогичный период 2024 года. В рамках индивидуального жилищного строительства возведено жилых домов общей площадью 875,3 тыс. кв. м, что соответствует 95,3% от результатов января-сентября предыдущего года. ИЖС обеспечило 65,9% от общего объёма жилья, введённого в эксплуатацию за рассматриваемый период.

