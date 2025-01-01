За девять месяцев в Прикамье построено 1,3 млн квадратных метров жилья Это на 7,8% больше, чем за АППГ Поделиться Твитнуть

фото: lifeforstock

freepik.com

За первые девять месяцев 2025 года в Пермском крае введено в строй жилья, суммарная площадь которого достигла 1 328,1 тыс. кв. м. Этот показатель на 7,8% превышает объём жилья, сданного за аналогичный период 2024 года. Об этом говорится в сентябрьском отчёте Росстата «Социально-экономическое положение России».

В рамках индивидуального жилищного строительства возведено жилых домов общей площадью 875,3 тыс. кв. м, что соответствует 95,3% от результатов января-сентября предыдущего года.

ИЖС обеспечило 65,9% от общего объёма жилья, введённого в эксплуатацию за рассматриваемый период.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за январь-август 2025 года в Пермском крае введено в строй 15 010 квартир, суммарная площадь которых достигла 1195,8 тыс. кв. м. В сельской местности было завершено строительство жилых домов общей площадью 536,2 тыс. кв. м.

