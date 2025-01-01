В августе объём строительства жилья в Прикамье стал минимальным с начала года За восемь месяцев в крае построено более 15 тысяч квартир Поделиться Твитнуть

За первые восемь месяцев 2025 года в Пермском крае введено в строй 15 010 квартир, суммарная площадь которых достигла 1195,8 тыс. кв. м. Этот показатель на 12,3% превышает объём жилья, сданного за аналогичный период 2024 года.

В сельской местности было завершено строительство жилых домов общей площадью 536,2 тыс. кв. м, что соответствует 96,3% от результатов января-августа предыдущего года.

Индивидуальное жилищное строительство обеспечило 65,8% от общего объёма жилья, введённого в эксплуатацию за рассматриваемый период.

Жителями региона за счёт личных сбережений и заёмных средств с начала года построено 786,7 тыс. кв. м жилья, что на 1,9% ниже, чем за тот же период в 2024 году.

В Пермьстате отметили, что в августе объём строительства жилья в Прикамье составил всего 103,6 тыс. кв. м, став минимальным месячным значением в текущем году. Он также на 12,8% меньше, чем в августе 2024 года, и на 27,3% меньше, чем в июле 2025 года.

Общий объём работ, выполненных в сфере строительства за январь-август 2025 года, достиг 154,9 млрд руб., что составляет 86,1% от уровня аналогичного периода 2024 года (в сопоставимых ценах).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.