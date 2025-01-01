В Прикамье остановлены поиски пропавшего 13-летнего школьника из Очёра
Поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей» сообщил о завершении поисков 13-летнего школьника из Очёра, который не вернулся домой после прогулки.
Мальчик исчез 30 октября. Он отправился на прогулку, но домой не вернулся. Родители сразу забили тревогу, и к поискам присоединились волонтёры.
31 октября вечером был объявлен срочный сбор для поиска мальчика. В социальных сетях были размещены ориентировки с фотографиями и приметами пропавшего.
«Найден! Жив! Выражаем благодарность всем, кто участвовал в поисках. Просьба снять репосты», — объявили волонтёры.
Напомним, ранее в Пермском крае произошёл трагический случай: 21-летний молодой человек самовольно покинул социальный центр. Вскоре его тело было обнаружено, и в настоящее время следователи выясняют обстоятельства его гибели.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.