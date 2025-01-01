В Прикамье остановлены поиски пропавшего 13-летнего школьника из Очёра Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей» сообщил о завершении поисков 13-летнего школьника из Очёра, который не вернулся домой после прогулки.

Мальчик исчез 30 октября. Он отправился на прогулку, но домой не вернулся. Родители сразу забили тревогу, и к поискам присоединились волонтёры.

31 октября вечером был объявлен срочный сбор для поиска мальчика. В социальных сетях были размещены ориентировки с фотографиями и приметами пропавшего.

«Найден! Жив! Выражаем благодарность всем, кто участвовал в поисках. Просьба снять репосты», — объявили волонтёры.

Напомним, ранее в Пермском крае произошёл трагический случай: 21-летний молодой человек самовольно покинул социальный центр. Вскоре его тело было обнаружено, и в настоящее время следователи выясняют обстоятельства его гибели.

