Стали известны детали исчезновения найденного мёртвым 21-летнего жителя Прикамья Поделиться Твитнуть

В Минтруда и соцразвития Пермского края рассказали сайту perm.aif.ru детали происшествия с исчезновением 21-летнего жителя Прикамья, который пропал 24 октября в Суксунском округе.

Ранее сообщалось, что молодой человек ушёл из социального центра в д. Бор и исчез. Поиски начались незамедлительно, в них участвовали волонтёры и сотрудники правоохранительных органов. На следующий день тело пропавшего было обнаружено.

В министерстве рассказали, что ровно неделю назад юноша покинул социальный центр около 6 часов утра. Спустя 40 минут его отсутствие заметили, и начались поиски.

В ведомстве уточнили, что в социальном центре проживают пожилые люди и инвалиды, которые имеют возможность покидать учреждение и принимать гостей.

Инцидентом с погибшим юношей также заинтересовались следователи СУ СКР по Пермскому краю. «По предварительным данным, смерть гражданина не носит криминальный характер», — заявляют в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.