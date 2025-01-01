С начала года в Прикамье зарегистрировали 341 случай поджога Противоправные действия привели к гибели четырёх человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По оперативным данным, в Прикамье с начала 2025 года зарегистрировали 341 случай поджога. В результате происшествий четыре человека погибли, ещё 14 получили травмы. Сумма материального ущерба в результате умышленных противоправных действий превысила 80 млн руб.

«Поджоги являются одним из самых разрушительных видов преступлений, часто приводящим к масштабным пожарам, человеческим жертвам и крупному материальному ущербу. В такой критической ситуации именно правильные действия очевидцев могут спасти жизни и сократить масштабы бедствия», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве поделились рекомендациями для обеспечения безопасности имущества и пресечения противоправных действий.

В частности, размещать личный автотранспорт пермякам рекомендуют в охраняемых местах, оборудованных камерами видеонаблюдения, установить устройства, препятствующие проникновению посторонних, автономные системы сигнализации и пожаротушения, патрулировать территории и сохранять повышенную бдительность.

Не стоит обходить вниманием подозрительных лиц и незнакомцев, информацию стоит сообщать в правоохранительные органы для незамедлительного реагирования и противодействия злоумышленникам. При обнаружении поджигателя нужно постараться произвести фото- или видеофиксацию и передать материал в органы внутренних дел. В случае пожара необходимо звонить по телефонам: 01, 101, 112.

Напомним, накануне ночью в Перми неизвестный поджёг автомобиль на ул. Уральской. От огня пострадали пять машин.

