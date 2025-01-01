Алёна Бронникова Ночью в Перми из-за поджога сгорели пять автомобилей Пожар произошёл на Уральской Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми ночью 31 октября сгорели пять автомобилей. По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, предварительной причиной стал поджог. Погибших и травмированных вследствие происшествия нет.

«31 октября в 2 часа 25 минут поступило сообщение о загорании автомобиля, который находится на придомовой территории многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составила 12 кв. м. Огнём повреждены пять автомобилей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара участвовали девять человек и две пожарные машины. Возгорание было локализовано в 02:31, полностью ликвидировано — в 02:33.

В полиции «Новому компаньону» сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как уточняет telegram-канал «ВЕТТА — ЭХ, ДОРОГИ», пожар произошёл во дворе дома по ул. Уральской, 51. Журналисты опубликовали видеозапись с домофона, установленного на подъезде дома. На кадрах видно, как человек с пакетом, лицо которого прикрыто низко надвинутой шапкой и высоко намотанным шарфом, подходит к подъезду, оглядывается, останавливается у лавки и достаёт из пакета ещё два, наполненных жидкостью. Затем человек уходит в сторону автомобилей, а через некоторое время слышен хлопок; одна из машин вспыхивает, срабатывает сигнализация, а неизвестный пробегает мимо подъезда в другую сторону уже с пустыми руками.

