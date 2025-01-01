Благотворительный забег в Перми помог купить жизненно важный аппарат для детей Откашливатель установили в Краевой детской клинической больнице Поделиться Твитнуть

Фото: Михаил Мингазов / Фонд "Берегиня"

В Перми на набережной Камы 18 июня 2025 года прошёл благотворительный забег «На одном дыхании». Благодаря участникам мероприятия фонду «Берегиня» удалось купить аппарат для очистки дыхательных путей (откашливатель). Как сообщает пресс-служба фонда, сейчас оборудование установлено в отделении анестезиологии и реанимации Краевой детской клинической больницы.

Дмитрий Ланских, заведующий отделением анестезиологии и реанимации №3 КДКБ, отметил, что аппарат нужен пациентам с тяжелыми заболеваниями, при которых ребёнок сам не может откашливать мокроту. Откашливатель помогает очищать дыхательные пути и предотвращает застойные пневмонии.





«За год через наше отделение проходят десятки таких пациентов. Я благодарен каждому, кто внёс вклад в это доброе дело», — добавил Ланских.

Фото: фонд "Берегиня"





Забег «На одном дыхании» проводят уже в девятый раз. Традиционно собранные деньги идут на помощь подопечным фонда «Берегиня» и «Солнечный круг». В этом году дистанцию пробежало 1050 человек, а с помощью пожертвований удалось собрать более 1,2 млн руб.





Напомним, в забеге «На одном дыхании» участвовали представители двух стран, семи регионов России и 52 городов. Самому возрастному участнику исполнилось 76 лет, а самому младшему ещё не было года. Самой многочисленной командой стали сотрудники налоговых органов Пермского края в количестве 270 человек. Забег начался с FUN RUN, затем прошли эстафеты корпоративных команд, а завершился соревнованиями на дистанциях 1650 и 5000 м.

