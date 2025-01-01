Благотворительный забег «На одном дыхании» собрал в Перми рекордное число участников Полученные средства будут направлены на поддержку детей Поделиться Твитнуть

фото: Михаил Мингазов

В Перми на набережной Камы прошёл забег «На одном дыхании». В этом году число зарегистрированных участников впервые превысило тысячу, достигнув 1050 человек, среди которых были представители двух стран, семи регионов России и 52 городов. Самому возрастному участнику исполнилось 76 лет, а самому младшему ещё не было года. Самой многочисленной командой стали сотрудники налоговых органов Пермского края в количестве 270 человек. Об этом сообщает фонд «Берегиня».

Все средства, полученные от забега, традиционно будут направлены на поддержку детей, находящихся под опекой фондов «Берегиня» и «Солнечный круг».

Фонд «Берегиня» планирует приобрести жизненно важный аппарат для очистки дыхательных путей для Краевой детской клинической больницы, что позволит оказывать дополнительную помощь детям с серьёзными заболеваниями в критических ситуациях.

Фонд «Солнечный круг» направит собранные средства на проект наставничества «Большой друг», чтобы помочь детям-сиротам обрести друга и опору в жизни.

Забег начался с FUN RUN, затем прошли эстафеты корпоративных команд, а завершился соревнованиями на дистанциях 1650 и 5000 м.

За 8 лет в забеге приняли участие более 7 тыс. человек, и в этом году было собрано 990 тыс. руб.

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