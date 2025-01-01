Сильные снегопады могут прийти в Прикамье 4 и 5 ноября Возможно формирование снежного покрова Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Прикамье сильные снегопады ожидаются уже 4 и 5 ноября под влиянием приближающегося тёплого фронта с запада. Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, по некоторым данным, может выпасть до 20 мм осадков, снежный покров сформируется высотой более 10 см.

«Но где именно пройдёт зона снегопадов − пока есть неопределённости. Температура воздуха ожидается в пределах 0…-3°, а по югу края до +2°, и здесь осадки могут выпасть в виде дождя», — добавили эксперты.

Начало месяца охарактеризуется постепенным похолоданием, более ощутимым на севере и востоке, где в ночь на 3 и 4 ноября может похолодать до -10…-12°. Во второй пятидневке заток тепла может усилиться, и в таких условиях снег в основном растает.

По прогнозам, в третьей пятидневке ожидается заток холода, может установиться зимний характер погоды. Однако средняя температура воздуха будет выше нормы на 2-3°, из-за этого вероятны оттепели и таяние снега вплоть до конца ноября.

