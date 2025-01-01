Ноябрь в Пермском крае будет на 2 градуса теплее нормы Осадков выпадет обычное количество Поделиться Твитнуть

фото: Гидрометцентр России

В ноябре в Пермском крае прогнозируется средняя температура воздуха в пределах −7…−4°С, что на 2° выше климатической нормы. Ожидаемое количество осадков соответствует климатической норме (42-72 мм). Об этом рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гидрометцентр России сообщает, что в ноябре на Европейской территории РФ средняя температура будет обычной для данного месяца или на 1-2° выше средних значений. Ожидаемые осадки на большей части территории будут нормальными, в Мурманской области и Карелии — выше нормы, а в большинстве областей Центрального федерального округа, в Нижегородской области, Мордовии, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и Крыму — ниже нормы.

На Азиатской территории России средняя температура ожидается около нормы, за исключением запада Свердловской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, где температура будет на 1° выше. На востоке Якутии и Чукотского АО температура будет на 1° ниже нормы. Количество осадков будет больше нормы на севере Уральского федерального округа и в Красноярском крае. Относительно сухо будет на востоке Якутии, в Магаданской области и Чукотском АО.

