В Хохловке Прикамья завершилась реставрация объекта культурного наследия

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» завершилась реконструкция памятника деревянного зодчества — «Усадьбы Баталовых». Как отметили на сайте правительства Прикамья, объект относится к типу усадеб зажиточного крестьянина и иллюстрирует быт и архитектурные традиции коми-пермяцкого населения конца 19 века.

Усадьба состоит из двухэтажной жилой части, с длинной стороны к которой примыкает крытый двор. Во дворе представлено несколько срубов хозяйственного назначения — два хлева и рухлядный амбар. В рамках работ была выполнена замена кровли, укреплены конструкции, восстановлены утраченные детали. Облик деревянного дома с крытым двором сохранён.

В этом году также были завершены работы по реставрации ещё одного объекта культурного наследия федерального наследия — церкви Преображения Господня. В данный момент также готовится проект реставрации Богородицкой церкви, в 2026 году запланировано восстановление Михайловского соляного ларя.

