В «Хохловке» в Пермском крае завершена реставрация церкви Преображения Господня В этом году музею исполняется 45 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в юбилейном году проходят работы по реставрации сразу нескольких объектов деревянного зодчества и развивается инфраструктура для посетителей. Ход работ во время рабочего выезда в «Хохловку» оценил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Также глава региона осмотрел набережную музея и модульный причал, от которого в июне запустили речные прогулки.

В музее завершена реставрация объекта культурного значения федерального наследия — церкви Преображения Господня.

«Один из главных символов музея — церковь Преображения Господня. Она была построена в начале 1702 года в селе Янидор Чердынского уезда. Провели полную реставрацию: ремонт фундамента, кровли, крыльца, пола, перекрытий, протезирование и замену повреждённых венцов сруба. Теперь в церкви звучат голоса ансамбля «Тишина», который изучает старинное русское пение по специальным знакам — крюкам и передаёт эту старинную русскую традицию будущим поколениям», — сообщил в своём телеграм-канале Дмитрий Махонин.

Кроме того, в оконных проёмах церкви восстановлены кованые решётки. Они выполнены по рисункам из архивных материалов архитектора Бориса Гнедовского.

Продолжается реконструкция усадьбы Баяндиных-Баталовых XIX века. Здесь подрядчик устраивает прокладочную гидроизоляцию фундаментов, ремонтирует деревянные элементы крыши, устанавливает заборы и ворота. Кроме того, завершается капитальный ремонт административного здания «Хохловки».

Добавим, что в этом году в музее стартует гастрономический проект — победитель конкурса «Креативный музей» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. В 2025 году в музее обновится огород, будут собраны архивные материалы о владельцах объектов деревянного зодчества. На 2026 год запланирована серия ужинов, отражающих особенности кухни народов, избы которых представлены в музее.





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