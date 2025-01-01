Отравившиеся шаурмой жители Пермского края отсудили у владельца кафе компенсацию Инцидент произошёл в январе Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд удовлетворил требования Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по иску к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации отравившимся посетителям его кафе. Об этом сообщает пресс-служба Кунгурского районного суда.

В надзорный орган информация о случаях острой кишечной инфекции поступила в январе. После этого было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого было установлено, что все случаи связаны с употреблением готовых блюд в кафе Кунгура. При проверке заведений Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения, деятельность по оказанию услуг общественного питания в сети предприятий была приостановлена на 90 суток.

«Решением суда с индивидуального предпринимателя в пользу потребителей взыскан материальный ущерб и компенсация морального вреда, с учётом тяжести причинённого вреда и затраченных денежных средств на лечение. Решение суда не вступило в законную силу», — отметили в суде.

Как писал ранее «Новый компаньон», Кунгурский городской суд рассматривает групповое исковое заявление к Шухрату Имомову от 23 человек, отравившихся продукцией сети общепита Shaurma Cosmos. Пострадавшие требуют возместить материальный и моральный вред на общую сумму 1,66 млн руб.

