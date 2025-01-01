Большая сцена пермского Театра-Театра будет работать до конца новогодних каникул После 11 января её закроют на ремонт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский Театр-Театр сообщил, что Большая сцена будет открыта до конца новогодних каникул. Планируется, что спектакли на основной сцене театра будут идти до 11 января. После этого её закроют на капитальный ремонт.

«Итак, большая сцена Театра-Театра работает до 11 января 2026 года. Планируйте яркие театральные впечатления на ноябрь, декабрь и январь — репертуар уже на сайте. Успевайте посмотреть премьеры, масштабные мюзиклы, драмы и семейные сказки до начала капитального ремонта», — информирует театр в своих соцсетях.

Сроки закрытия площадки на ремонт ранее уже переносились. Ожидалось, что работа сцены прекратится после 4 ноября, но позже «Новому компаньону» в учреждении рассказали, что спектакли на Большой сцене Театра-Театра зрители смогут смотреть до Нового года. Продление связывали с рядом формальностей.

На этот раз в театре уточнили, что в данный момент подрядчиком — АО КРПК — ведётся подготовка рабочей документации, решение важных вопросов и закупка материалов. После начала строительных работ спектакли Театра-Театра можно будет увидеть на «Сцене-Молот», в Театре-Тятрике, на городских и краевых площадках, а также в других городах страны.

