В праздники в Перми частично изменится расписание общественного транспорта Изменения коснутся шести трамвайных и трёх автобусных маршрутов

Константин Долгановский

С первых дней ноября в Перми изменится расписание нескольких маршрутов общественного транспорта. Как отмечают в администрации города, решения связаны с ремонтом трамвайных путей и обращениями пассажиров.

Так, в связи с заменой контактного провода на ул. Дзержинского с 1 по 4 ноября время утренних и вечерних отправлений будет скорректировано на шести трамвайных маршрутах: № 4, 5, 6, 7, 8 и 11. Работы будут проводиться в ночное время.

Для удобства пассажиров будет скорректировано расписание движения автобусов на трёх маршрутах: № 12, 20 и 51. На маршруте № 51 с 1 ноября увеличат количество рейсов в течение дня, на маршруте № 20 скорректируют отправления в течение дня по выходным. А на маршруте № 12 с 5 ноября, по обращениям жителей, изменятся несколько отправлений в течение дня.

Кроме того, с 1 ноября в Перми появится новая остановка общественного транспорта. Она будет расположена на маршруте автобусов № 61. Пункт будет называться «Улица Скалистая». Действовать пока она будет только в направлении центра города. Для автобусов, следующих из центра, остановка начнёт действовать после установки и настройки светофора.

Напомним, с 1 ноября в Перми также запустят новый автобусный маршрут № 83, он будет курсировать от пл. Восстания до ул. Ушинского. Автобусный маршрут № 17к продлят до ул. Мотовилихинской (м/р Гарцы-2), автобусы № 38 будут следовать от Запруда-2 до пл. Дружбы, автобусы № 66 начнут заезжать в м/р Налимиха.

