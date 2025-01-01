В Мотовилихинском районе Перми с 1 ноября запустят новый автобусный маршрут Он свяжет площадь Восстания с улицей Ушинского Поделиться Твитнуть

С 1 ноября 2025 года в Перми запустят новый автобусный маршрут №83, который будет курсировать от пл. Восстания до ул. Ушинского. Как сообщает мэр Перми Эдуард Соснин, будет также скорректировано движение маршрутов № 38, 17к и 66.

Автобусный маршрут №83 начнёт путь с пл. Восстания, будет следовать через ул. Каспийскую, заедет в обоих направлениях на ул. Сапфирную, доедет до микрорайона Архиерейка, свернёт в сторону ул. Самаркандской и доедет до лыжной базы «Динамо», а затем через «Авторадио» довезёт пассажиров до улиц Патрисы Лумумбы и Ушинского. Уточняется, что остановки возможны в любом незапрещённом по ПДД месте.

Фото: Эдуард Соснин / t.me/eduardsosnin





«Этот маршрут решит важную задачу — свяжет территории, где раньше не было общественного транспорта. В том числе будет обеспечена доступность лыжной базы «Динамо», о чём ранее просили жители», — пишет Эдуард Соснин.





Маршрут №17к с 1 ноября продлевается до ул. Мотовилихинской (м/р Гарцы-2). В обе стороны автобусный маршрут будет следовать через м/р Висим и через него уже не будет проезжать маршрут №26 для сохранения доступности микрорайона Гарцы II. Кроме того, автобус №38 теперь будет следовать от Запруда II до площади Дружбы.

Фото: Эдуард Соснин / t.me/eduardsosnin





Немного скорректируется и движение маршрута №66. Как сообщает Эдуард Соснин, он продлевается до улиц Авангардная и Мореходная. При движении в обе стороны автобус будет заезжать в м/р Нилимиха. Сообщается, что остановки автобусного маршрута №66 возможны в любом незапрещённом ПДД месте.

Фото: Эдуард Соснин / t.me/eduardsosnin





На новых и скорректированных маршрутах будут работать автобусы малого и среднего класса.

