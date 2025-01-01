Арендатор парка Горького и мэрия Перми заключили мировое соглашение Производство по делу остановлено Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По решению Арбитражного суда Пермского края остановлено производство по иску о признании нескольких сооружений на территории Центрального парка развлечений им. Горького (ЦПКиО) незаконными постройками. Данные об этом размещены в картотеке суда.

Администрация Свердловского района Перми смогла достигнуть мирового соглашения с ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». Согласно условиям соглашения, организация, арендующая парк, передаст в ведение муниципалитета два туалета, гараж, а также архитектурные памятники, расположенные на территории парка — ротонду и ограждение.

Как ранее писал «Новый компаньон», спор о правах на недвижимость в парке Горького обострились в начале 2024 года. Администрация Свердловского района, обратившись в арбитражный суд, требовала признать шесть объектов на территории парковой зоны самовольными постройками: два открытых кафе («Халва» и Casa Mia), гараж, два общественных туалета и аттракцион «Дом Дракулы», который был демонтирован осенью.

В августе стало известно о планах городской администрации и руководства парка заключить мировое соглашение Арендатор территории изъявлял готовность безвозмездно передать городу пять спорных объектов, включая кафе, гараж, туалеты и «Дом Дракулы». Судебное решение планировалось к вынесению в конце сентября, однако его перенесли на конец октября.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, ООО передаст два туалета (один около бывшего кинотеатра «Октябрь», второй на ул. Сибирской), а также гаражное помещение в распоряжение городской администрации. Город также получит два объекта, признанных культурным наследием (ротонду и ограждение). Эти архитектурные объекты были включены в уставный капитал предприятия в начале 1990-х годов.

