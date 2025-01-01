Арендатор парка Горького передаст Перми в собственность ротонду и туалеты Мировое соглашение между парком и мэрией может быть подписано 31 октября Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В пятницу, 31 октября, может быть подписано мировое соглашение по иску о признании нескольких объектов в пермском парке Горького самовольными постройками. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Стороны — мэрия Перми и ООО «Центральный парк развлечений» — договорились передать в собственность муниципалитета несколько объектов. Во-первых, ООО «Центральный парк развлечений имени Горького» передаст в собственность города два туалета (один возле бывшего кинотеатра «Октябрь», другой на ул. Сибирской) и гараж, ранее оформленные в собственность компании. Эти объекты продолжат функционировать, но будут принадлежать муниципалитету, а не арендатору. Во-вторых, ООО добровольно передаст в собственность города два объекта культурного наследия — ротонду и ограду, которые были включены в уставный капитал компании в начале 90-х годов.

Также арендатор парка предлагает мэрии обсудить инициативу по развитию территории на основе концессионного соглашения. Администрация Перми пообещала дать официальный ответ на предложение ООО в установленном законом порядке.

Спор о недвижимости в парке Горького начался в начале 2024 года. Администрация Свердловского района через арбитражный суд требует признать самостроями шесть объектов на территории парка: два летних кафе («Халва» и Casa Mia), гараж, два общественных туалета и аттракцион «Дом Дракулы», который был снесен осенью. В августе стало известно о намерении мэрии и парка заключить мировое соглашение. Арендатор парка планировал безвозмездно передать мэрии пять спорных объектов, включая кафе «Халва» и Casa Mia, гараж, туалеты и «Дом Дракулы». Решение суда должно было быть вынесено в конце сентября, но было отложено до конца октября.

