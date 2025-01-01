Краснокамский округ Прикамья временно возглавил Равиль Петров Игорь Быкариз проиграл суд прокуратуре Поделиться Твитнуть

Григорий Соловьёв

Временно исполняющим обязанности главы Краснокамского округа стал заместитель главы муниципалитета Равиль Петров, сообщает газета «Звезда».

Напомним, 29 октября Пермский краевой суд удовлетворил апелляционное представление региональной прокуратуры, которая требовала досрочного прекращения полномочий действующего главы округа Игоря Быкариза. Надзорный орган обосновал своё требование утратой доверия к Игорю Быкаризу из-за нарушений антикоррупционного законодательства.

Первая инстанция отказала в удовлетворении этих требований, однако апелляция отменила решение и приняла новый судебный акт.

После отставки Быкариза в муниципалитете в течение полугода должен быть проведён конкурс на должность нового главы.

