В Прикамье простятся с погибшим на СВО 23-летним Андреем Андреевым

Он погиб в ДНР

Фото предоставлено администрацией Юрлинского округа Во время спецоперации при выполнении служебных задач на территории ДНР погиб уроженец Юрлинского округа Андрей Андреев. Об этом местные власти сообщили на официальной странице в соцсетях.

Андрей Андреев родился 11 марта 2002 года в п. Чугайнов Хутор Юрлинского района. Окончил Усть-Зулинскую школу.

В прошлом году, 15 августа, молодой человек заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО, где служил в разведывательном штурмовом батальоне.

Молодой человек погиб в 23 года, выполняя боевую задачу у населённого пункта Андреевка в ДНР.

Прощание с военнослужащим состоится 2 ноября в 13:00 в п. Чугайнов Хутор, ул. Семилетки, 5.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на СВО погиб житель Очёрского округа капитан Роман Власов. Он служил в зоне боевых действий командиром взвода — старшим офицером батареи.


