В Прикамье простятся с погибшим на СВО жителем Очёрского округа Капитан Роман Власов был убит в зоне боевых действий в мае этого года

Фото предоставлено администрацией Очёрского округа

Во время российской спецоперации, выполняя боевое задание, погиб житель Очёрского округа капитан Роман Власов. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

Роман Власов родился 10 июля 1978 года в ГДР, в семье военнослужащего. Затем вместе с семьей переехал в Симферополь, где поступил в первый класс. После выхода отца на пенсию вся семья переехала в п. Павловский Очёрского района. Здесь Роман поступил в 10 класс. По окончании школы молодой человек поступил в Санкт-Петербургское высшее военное инженерное училище связи, которое окончил в 2000 году.

Получил звание лейтенанта и специальность «инженер автоматизированных систем обработки информации и управления». После учёбы ушёл служить связистом в войсках РВСН.

Отслужив по контракту, мужчина вернулся в Очёрский район и поступил на службу во вневедомственную охрану ОВД. С 2012 года работал инженером в гражданской структуре.

В феврале 2024 года мужчина вновь поступил на военную службу — для участия в СВО. Служил командиром взвода — старшим офицером на батарее. Погиб 30 мая этого года.

Прощание с капитаном Романом Власовым пройдёт 1 ноября в 11:00 в Павловском доме культуры (ул. Октябрьская, 5). Гражданская панихида состоится в 11:30, а отпевание — в 12:00 в храме апостолов Петра и Павла.

