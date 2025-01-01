В ЗАТО Звёздный в Прикамье установлена выплата за привлечение бойцов в ВС РФ Её размер составит 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в ЗАТО Звёздный гражданам, которые будут оказывать содействие в привлечении военнослужащих-контрактников для прохождения службы в рядах ВС РФ, будут выплачивать вознаграждение. Соответствующее решение приняли депутаты местной думы, сообщает телеграм-канал «На местах».

Поясняется, что за каждого привлечённого — зарегистрированного в другом регионе страны, без гражданства, иностранных граждан — размер выплаты составит 100 тыс. руб. Средства будут выделены из резервного фонда администрации округа.

Напомним, ранее стало известно, что выплачивать вознаграждение за помощь в привлечении жителей для подписания контрактов с Министерством обороны России в таком же размере начнут в Чайковском округе. Кроме того, аналогичные меры действуют в ряде других муниципалитетов Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.