Ещё в одном округе Прикамья начнут платить за привлечение бойцов на СВО Вознаграждение ввели в Чайковском округе

Алёна Бронникова

В Чайковском округе Пермского края власти начнут выплачивать вознаграждение за помощь в привлечении жителей для подписания контрактов с Министерством обороны России. Об этом пишет telegram-канал «На местах».

За каждого привлечённого гражданина РФ из другого региона, иностранца или человека без гражданства, который подпишет контракт с Министерством обороны через военкомат в Чайковском округе, выплатят по 100 тыс. руб. Решение было принято депутатами местной думы 22 октября. Финансирование будет поступать из резервного фонда администрации округа.





Ранее «Новый компаньон» писал, что в Чердынском округе Пермского края увеличен размер выплаты за привлечение граждан на военную службу по контракту. Теперь за каждого привлечённого жителя другого региона, иностранца или лица без гражданства, заключившего контракт с Минобороны через военный комиссариат Чердынского округа, будет выплачиваться 200 тыс. руб. Ранее сумма составляла 100 тыс. руб.

