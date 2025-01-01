На севере Пермского края повысили выплату за привлечение контрактников на СВО Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

В Чердынском округе Пермского края увеличен размер выплаты за привлечение граждан на военную службу по контракту. Данное решение было принято депутатами местной думы на заседании 22 октября. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Теперь за каждого привлечённого жителя другого региона, иностранца или лица без гражданства, заключившего контракт с Минобороны через военный комиссариат Чердынского округа, будет выплачиваться 200 тыс. руб. Ранее сумма составляла 100 тыс. руб. Финансирование выплат будет осуществляться из резервного фонда администрации округа.

Сегодня же депутаты думы Чердынского муниципального округа утвердили проведение конкурса по отбору кандидатур на пост главы территории. Документы от желающих принять участие будут приниматься с 28 октября по 28 ноября. Свои программы развития территории претенденты представят на конкурс-испытание 9 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.