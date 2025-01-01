В Чердынском округе Прикамья стартовал конкурс на должность главы Документы от желающих участвовать будут приниматься с 28 октября Поделиться Твитнуть

Чердынь

Константин Долгановский

Депутаты думы Чердынского муниципального округа Пермского края на заседании 22 октября утвердили проведение конкурса по отбору кандидатур на пост главы округа.

Документы от желающих участвовать будут приниматься с 28 октября по 28 ноября. Свои программы развития территории претенденты представят на конкурс-испытание 9 декабря. Об этом пишет телеграм-канал «На местах».

Напомним, в этом году заканчивается пятилетний срок полномочий главы Чердынского МО Анны Батаговой. Она была избрана думой Чердынского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и вступила в должность 12 декабря 2020 года.

