В Чердынском округе Прикамья стартовал конкурс на должность главы
Документы от желающих участвовать будут приниматься с 28 октября
Депутаты думы Чердынского муниципального округа Пермского края на заседании 22 октября утвердили проведение конкурса по отбору кандидатур на пост главы округа.
Документы от желающих участвовать будут приниматься с 28 октября по 28 ноября. Свои программы развития территории претенденты представят на конкурс-испытание 9 декабря. Об этом пишет телеграм-канал «На местах».
Напомним, в этом году заканчивается пятилетний срок полномочий главы Чердынского МО Анны Батаговой. Она была избрана думой Чердынского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и вступила в должность 12 декабря 2020 года.
