Алёна Бронникова Мэр Перми предложил наградить главврача краевой станции переливания крови Проект внесён на рассмотрение гордумы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин предложил наградить почётной грамотой города Перми главного врача ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови» (ПКСПК) Оксану Самовольникову. Проект решения опубликован на сайте гордумы. Он вступит в силу после его принятия депутатами и подписания председателем гордумы.

В документе отмечается, что отметить главного врача учреждения предлагается за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие здравоохранения и популяризацию донорства в Перми. Ей также выплатят единовременное денежное вознаграждение в соответствии с положением о награждении почётной грамотой.

Оксана Самовольникова также является обладателем знака «Доброволец России». Она получила образование в ПГМУ, окончив обучение в 1995 году по специальности «Лечебное дело/Врач», затем завершила интернатуру по специальности «Терапия», в 2015 году прошла курсы повышения квалификации по специальности «Трансфузиология», а также сначала в Перми в 2014 и затем в 2022 году в Тверском медуниверситете по организации здравоохранения и общественному здоровью. ПКСПК она возглавила в 2012 году.

Пермская краевая станция переливания крови была создана в 2011 году в результате слияния ГУЗ «КСПК №1» Перми и ГУЗ «КСПК №2» Кунгура. В июне учреждение было отмечено как один из лидеров по результатам Всероссийской эстафеты «Доноры крови — наследники Победы».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.