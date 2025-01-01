Пермская служба крови удостоена диплома Всероссийской эстафеты Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В преддверии празднования Всемирного дня донора в московском пресс-центре ТАСС состоялась конференция, на которой были подведены итоги эстафеты и различных соревнований в рамках общероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества», а также социального проекта «Формула донорства России».

Пермская краевая станция переливания крови (ПКСПК) была отмечена как один из лидеров по результатам эстафеты «Доноры крови — наследники Победы».

Эстафета и связанные с ней активности, проходившие с февраля по май 2025 года, привлекли к участию тысячи жителей России из разных уголков страны. В мероприятиях приняли участие представители 51 российского региона, а общее количество участников акции превысило 170 тыс. В ходе эстафеты более 100 тыс. человек стали донорами крови, а в организации и проведении мероприятий участвовало более 3 тыс. добровольцев.

Главный врач ПКСПК Оксана Самовольникова присутствовала на церемонии награждения в пресс-центре ТАСС. Она поблагодарила организаторов Всероссийской акции за высокую оценку работы пермяков, поблагодарила сотрудников, волонтёров и доноров Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

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