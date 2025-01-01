В доме на месте снесённого особняка в центре Перми откроют «Пятёрочку» Поделиться Твитнуть

В доме, возведённом на месте снесенного старинного особняка на ул. Сибирской, скоро откроется «Пятерочка». Ожидается, что магазин начнёт свою работу уже 1 ноября. Объявление появилась на дверях. Об этом пишет 59.ru.

По информации издания, жители ближайших домов приветствуют это событие, поскольку в историческом центре города отсутствуют подобные торговые точки, и им приходится совершать покупки в более отдаленных районах.

Особняк на ул. Сибирской, 22 был демонтирован летом 2023 года. Спустя два года на его месте появилась новая постройка, которую компания-застройщик представила как будущий торгово-офисный комплекс.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что компания ООО «Союз» получила разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного комплекса зданий под гостиницу по ул. Сибирской, 22 в Перми.

Согласно данным публичной кадастровой карты, комплекс зданий находится на перекрёстке улиц Сибирской и Пушкина площадью 1,5 тыс. кв. м. Разрешённое использование — под административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения, гостиницы и гостевые дома.

Торгово-офисный комплекс принадлежит компании «Крепар». В новом здании предлагается арендовать на первом этаже торговое помещение площадью 592,5 кв. м за 829,5 тыс. руб. в месяц, на втором этаже — офисное помещение площадью 582,9 кв. м за 699,4 тыс. руб.

