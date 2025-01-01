Алёна Бронникова Гостиница на Сибирской в Перми получила разрешение на ввод в эксплуатацию Комплекс зданий был реконструирован ООО «Союз» Поделиться Твитнуть

Компания ООО «Союз» получила разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного комплекса зданий под гостиницу на ул. Сибирской, 22 в Перми. В реестре выданных краевым минимущества разрешений на ввод объектов сообщается, что документ был получен организацией ещё в июле.

Согласно данным публичной кадастровой карты, комплекс зданий находится на перекрёстке улиц Сибирской и Пушкина площадью 1,5 тыс. кв. м. Разрешённое использование — под административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения, гостиницы и гостевые дома.

Торгово-офисный комплекс зданий на ул. Сибирской, 22 и Пушкина, 17 принадлежит компании «Крепар». В новом здании предлагается арендовать на первом этаже торговое помещение площадью 592,5 кв. м за 829,5 тыс. руб. в месяц, на втором этаже — офисное помещение площадью 582,9 кв. м за 699,4 тыс. руб.

Рядом, по ул. Сибирской, 22а, реконструировано здание под размещение гостиницы. Ранее в нём находился детский сад, позже мэрия продала объект на торгах в 2015 году учредителю гостиницы «Сибирия» Дмитрию Перхуну за 22,5 млн руб. Здание переменной этажности — площадью более 2 тыс. кв. м. К нему также примыкает бизнес-отель сети «Сибирия» (ул. Пушкина, 15а). На сайте компании сообщается, что в данный момент он закрыт на реконструкцию и планирует начать работу осенью.

ООО «Союз», по информации СБИС, занимается арендой и управлением недвижимостью, учредителем выступает Галина Сегаль. Компанию возглавляет Николай Ронжин, соучредитель многоотраслевого объединения «Крепар» и «Центртрейд». ООО было создано в 1998 году, по итогам прошлого года заработало 60,2 млн руб., доходы составили 85,8 млн руб.

